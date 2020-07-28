На западе Украины ожидаются грозы, фото: PxHere

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Ракурс

Погода в Украине 29 июля будет дождливой в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях. Днем на западе Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с.

Кроме того, ночью осадки ожидаются в части южных и восточных областей. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 15−21°. Днем термометры покажут 26−31° на западе и до 33° выше нуля в других регионах.

Погода в Киеве 29 июля будет несколько теплее, чем прошедшие сутки. Осадков не ожидается, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до 18−20°, днем ​​- поднимутся до 32−34°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове в течение суток будет дождливой. Температура воздуха ночью составит 15−17°, днем — 27−29°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков, переменная облачность. Температура воздуха ночью опустится до 19−21°, днем — поднимется до 29−31°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре также ожидается без осадков. Ночью градусники покажут 17−19°, днем — 32−34°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове 29 июля ожидается с дождем ночью, днем — без осадков. Температура воздуха составит 17−19° ночью и 31−33° днем. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье ночью ожидается без осадков, днем — дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 16−18° и 27−29° днем. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 июля будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики недавно подготовили прогноз погоды в Украине на август.