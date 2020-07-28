На заході України очікуються грози, фото: PxHere

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Ракурс

Погода в Україні 29 липня буде дощовою в західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Вдень на заході України очікуються грози, подекуди град та шквали 15−20 м/с.

Крім того, вночі опади очікуються у частині південних та східних областей. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 15−21°. Вдень термометри покажуть 26−31° на заході та до 33° вище нуля в решті регіонів.

Погода в Києві 29 липня буде дещо теплішою, ніж минулої доби. Опади не очікуються, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 18−20°, вдень — піднімуться до 32−34°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові протягом доби буде дощовою. Температура повітря вночі становитиме 15−17°, вдень — 27−29°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вночі опуститься до 19−21°, вдень — підніметься до 29−31°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Дніпрі також очікується без опадів. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 32−34°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Харкові 29 липня очікується з дощем у ночі, вдень — без опадів. Температура повітря становитиме 17−19° вночі та 31−33° вдень. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті вночі очікується без опадів, вдень — дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 16−18° та 27−29° вдень. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 29 липня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики нещодавно підготували прогноз погоди в України на серпень.