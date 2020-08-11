Международный день молодежи отмечают 12 августа, фото: PxHere

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12 августа ООН отмечает Международный день молодежи. Введение этого праздника ООН поддержала в 1999 году.

Мероприятия, которые происходят по случаю Дня молодежи, посвящены освещению ее проблем и поиску их решений, а также защиты прав и свобод молодежи в международном аспекте.

Также на 12 августа приходится Всемирный день слонов (World Elephant Day), призванный привлечь внимание к трудному положению, в котором оказались азиатские и индийские слоны.

Идею Всемирного дня слонов выдвинули в 2011 году канадские кинематографисты Патриция Симс и Майкл Кларк, а также глава Фонда по репродукции слонов в Таиланде Сивапорн Дардарананда. Сегодня эту акцию поддерживают десятки организации по защите дикой природы в ряде стран мира.

Впервые Всемирный день слонов отметили 12 августа 2012 года.

Слонов любят, чтят и уважают люди и культуры всего мира, но мы балансируем на грани увидеть последнего представителя этих замечательных существ, — отмечается на сайте акции.

Православная церковь 12 августа чтит апостолов от 70: Силу, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.

В народе этот день отмечали день Силуана и Силы. Считалось, что в этот день следует много работать, чтобы во все последующие дни быть бодрым.

Народные приметы: