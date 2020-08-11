Міжнародний день молоді відзначають 12 серпня, фото: PxHere

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12 серпня ООН відзначає Міжнародний день молоді. Запровадження цього свята ООН підтримала у 1999 році.

Заходи, які відбуваються з нагоди Дня молоді, присвячені висвітленню її проблем та пошуку їх вирішень, а також захисту прав і свобод молоді в міжнародному аспекті.

Також на 12 серпня припадає Всесвітній день слонів (World Elephant Day), покликаний привернути увагу до скрутного становища, в якому опинилися азійські та індійські слони.

Ідею Всесвітнього дня слонів висунули у 2011 році канадські кінематографісти Патриція Сімс та Майкл Кларк, а також очільник Фонду з репродукції слонів у Таїланді Сівапорн Дардарананда. Сьогодні цю акцію підтримують десятки організації із захисту дикої природи у низці країн світу.

Вперше Всесвітній день слонів відзначили 12 серпня 2012 року.

Слонів люблять, шанують і поважають люди і культури всього світу, але ми балансуємо на межі побачити останнього представника цих чудових істот, — наголошується на сайті акції.

Православна церква 12 серпня вшановує апостолів від 70: Силу, Силуана, Крискента, Єпенета та Андроника.

У народі цього дня відзначали день Силуана та Сили. Вважалося, що цього дня слід багато працювати, щоб в усі наступні дні бути бадьорим.

Народні прикмети: