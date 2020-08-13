Заочно арестован экс-чиновник, который способствовал разгону Евромайдана

Во время событий Революции достоинства, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n142421-zaochno-arestovan-eks-chinovnik-svyazannyy-s-postavkoy-sredstv-dlya-razgona-evromaydana.html

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Дела Майдана продолжают расследовать правоохранители. В частности, Печерский райсуд Киева заочно арестовал экс-директора Департамента материального обеспечения Министерства внутренних дел (МВД).

Соответствующее решение принято по делу о поставках из России в январе 2014 года спецсредств и их применения во время событий Революции достоинства в центре Киева 18−20 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Эти спецсредства поставлялись при отсутствии запросов, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между министерствами Украины и России.

Этого экс-чиновника подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что заочное заключение под стражу позволяет начать в отношении экс-чиновника процедуру экстрадиции.

Кроме того, Печерский райсуд также разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении командира роты милицейского спецподразделения «Беркут», которого подозревают в совершении преступлений во время событий на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 года.

Следствие подозревает его в совершении по сговору с другими правоохранителями умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, а также других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. П. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 Уголовного кодекса Украины).

Такое решение суда дает возможность провести расследование в отношении лица, скрывающегося от следствия, и обратиться в суд с обвинительным актом.

Напомним, во время протестов в Москве в августе 2019 года задержаниями людей руководил бывший полковник украинского «Беркута» Сергей Кусюк, которого считают причастным к ряду силовых действий этого милицейского спецподразделения во время Революции достоинства.