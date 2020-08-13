Заочно арештовано екс-чиновника, який сприяв розгону Євромайдану

Під час подій Революції гідності, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n142421-zaochno-areshtovano-eks-chynovnyka-pov-yazanogo-z-postachannyam-zasobiv-dlya-rozgonu-ievromaydanu.html

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Справи Майдану продовжують розслідувати правоохоронці. Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту екс-директора Департаменту матеріального забезпечення Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Відповідне рішення ухвалене у справі про постачання з Росії у січні 2014 року спецзасобів та їх застосування під час події Революції гідності в центрі Києва 18−20 лютого 2014 року. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці спецзасоби постачалися за відсутності запитів, передбачених Угодою про співробітництво між міністерствами України та Росії.

Цього екс-чиновника підозрюють у розтраті майна в особливо великих розмірах, перевищенні службових повноважень та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Зазначається, що заочне взяття під варту надає можливість розпочати щодо екс-посадовця процедуру екстрадиції.

Окрім того, Печерський райсуд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо командира роти міліцейського спецпідрозділу «Беркут», якого підозрюють у скоєнні злочинів під час подій на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Слідство підозрює його у скоєнні за змовою з іншими правоохоронцями умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, а також інших злочинів (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 Кримінального кодексу).

Таке рішення суду надає можливість провести розслідування щодо особи, яка переховується від слідства, та звернутися до суду з обвинувальним актом.

Нагадаємо, під час протестів у Москві у серпні 2019 року затриманнями людей керував колишній полковник українського «Беркута» Сергій Кусюк, якого вважають причетним до низки силових дій цього міліцейського спецпідрозділу під час Революції гідності.