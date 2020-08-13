Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n142420-covid-19-pidkosyv-sche-mayje-200-kyyan-klychko-nazvav-naybilsh-koronavirusni-rayony-karta.html

Ракурс

Коронавірус у Києві виявили ще у 182 мешканців столиці за минулу добу. Зокрема, захворіли п’ятеро медиків. До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів, а інші лікуються вдома під наглядом лікарів.

Загалом у Києві вже 9 тис. 869 хворих на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Захворіли за минулу добу:

86 жінок віком від 19 до 85 років;

83 чоловіка віком від 19 до 82 рокiв;

восьмеро дівчаток від двох до 13 років;

п’ятеро хлопчиків від двох до 14 років.

Найбільше нових хворих зареєстрували у Дарницькому районі столиці — 39 осіб. У Деснянському районі — 24 нових інфікованих. Окрім того, захворіли по 21 мешканцю Солом’янського та Оболонського районів.

Водночас за минулу добу одужала 31 людина. За весь період пандемії коронавірус подолали 3 тис. 278 мешканців Києва.

Як повідомлялося, 13 серпня Україна побила черговий коронавірусний рекорд — за минулу добу інфікування підтвердили у 1 тис. 592 осіб. Окрім того, вчора госпіталізували до лікарень 315 осіб. Це найвищі показники за весь період пандемії в Україні.