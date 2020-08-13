Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

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Коронавирус в Киеве обнаружили еще у 182 жителей столицы за прошедшие сутки. В частности, заболели пятеро медиков. В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, а остальные лечатся дома под наблюдением врачей.

Всего в Киеве уже 9 тыс. 869 больных коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

Заболели за прошедшие сутки:

86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет;

восемь девочек от двух до 13 лет;

пять мальчиков от двух до 14 лет.

Больше всего новых больных зарегистрировали в Дарницком районе столицы — 39 человек. В Деснянском районе — 24 новых инфицированных. Кроме того, заболели по 21 жителю Соломенского и Оболонского районов.

В то же время за прошедшие сутки выздоровел 31 человек. За весь период пандемии коронавирус преодолели 3 тыс. 278 жителей Киева.

Как сообщалось, 13 августа Украина побила очередной коронавирусный рекорд — за минувшие сутки инфицирование подтвердили у 1 тыс. 592 человек. Кроме того, вчера госпитализировали в больницы 315 человек. Это самые высокие показатели за весь период пандемии в Украине.