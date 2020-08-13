ПСЖ — «Аталанта»: видео голов фантастического камбэка, фото — Твиттер ПСЖ

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Ракурс

Матч ПСЖ — «Аталанта» в четвертьфинале Лиги чемпионов стал украшением первого игрового дня финального турнира.

Парижанам удался фантастический камбэк, который напомнил момент незабываемого финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «МанЮнайтед». ПСЖ дважды забил в течение трех заключительных минут матча.

Противостояние на лиссабонском стадионе «Да Луш» сразу начало оправдывать ожидания. «Бергамаски» смело шли в наступление. Лишь блестящая игра Наваса спасала парижан.

У номинальных гостей самым активным был Неймар, но его усилий было недостаточно для обострения ситуации в штрафной «Аталанты». В середине первого тайма французской команде удалось отодвинуть игру от своих владений и взять мяч под контроль, но она все же пропустила от «Аталанты».

После серии рикошетов Сапата протолкнул мяч на Пашалича, который искусным обводным ударом попал в дальний угол.

У Неймара было несколько шансов сравнять счет, но по-настоящему тренерский штаб ПСЖ пошел ва-банк в конце матча, постепенно выпуская на поле новых нападающих.

В концовке игры разыгралась настоящая драма: ПСЖ забил дважды усилиями Неймара, который отдал два голевых паса. Забивали Маркиньюс (90) и Эрик Чупо-Мотинг (90+3).

ПСЖ с феноменальным камбэком стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов, во второй раз в своей истории выйдя в эту стадию главного клубного евротурнира.

В связи с пандемией COVID-19, начиная с четвертьфинала, все противостояния состоят из одного матча. Поединки проходят в Лиссабоне.

Расписание остальных четвертьфиналов таково:

¼ финала