ПСЖ — «Аталанта»: відео голів фантастичного камбеку, фото — ПСЖ

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Ракурс

Матч ПСЖ — «Аталанта» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів став окрасою першого ігрового дня фінального турніру.

Парижанам вдався фантастичний камбек, який нагадав миті незабутнього фіналу Ліги чемпіонів між «Баварією» та «МанЮнайтед». ПСЖ двічі забив впродовж трьох заключних хвилин матчу.

Протистояння на лісабонському стадіоні «Да Луш» відразу почало виправдовувати очікування. «Бергамаски» сміливо йшли в наступ. Лише блискуча гра Наваса рятувала парижан.

У номінальних гостей найактивнішим був Неймар, але його зусиль було недостатньо для загострення ситуації у штрафному «Аталанти». В середині першого тайму французькій команді вдалося відсунути гру від своїх володінь і взяти м’яч під контроль, але вона все ж пропустила від «Аталанти».

Після серії рикошетів Сапата проштовхнув м’яч на Пашалича, який майстерним обвідним ударом влучив у дальній кут.

Неймар мав декілька шансів зрівняти рахунок, але по-справжньому тренерський штаб ПСЖ пішов ва-банк наприкінці матчу, поступово випускаючи на поле нових нападників.

Наприкінці гри розігралася справжня драма: ПСЖ забив двічі зусиллями Неймара, який віддав два гольових паси. Забивали Маркіньюс (90) і Ерік Чупо-Мотінг (90+3).

ПСЖ з феноменальним камбеком став першим півфіналістом Ліги чемпіонів, вдруге в своїй історії вийшовши в цю стадію головного клубного євротурніру.

У зв’язку з пандемією COVID-19, починаючи з чвертьфіналу, всі протистояння складаються з одного матчу. Поєдинки відбуваються у Лісабоні.

Розклад решти чвертьфіналів такий:

¼ фіналу