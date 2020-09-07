8 сентября отмечается Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистовhttps://racurs.ua/n143521-8-sentyabrya-otmechaetsya-mejdunarodnyy-den-gramotnosti-i-mejdunarodnyy-den-solidarnosti-jurnalistov.htmlРакурс
8 сентября в мире ежегодно отмечают Международный день грамотности. Он был введен ЮНЕСКО в 1966 году с целью мобилизовать международное общественное мнение на поддержку усилий, направленных на распространение грамотности.
Также 8 сентября ежегодно отмечается Международный день солидарности журналистов. Эта дата выбрана, поскольку 8 сентября 1943 года в Берлине казнили арестованого гестапо в апреле 1942 года чехословацкого журналиста и активиста Юлиуса Фучика.
Находясь в нацистских застенках он не оставил профессию и успел тайно написать книгу «Репортаж с петлей на шее», за которую в 1950 году посмертно был удостоен Международной премии Мира. Рукопись этой книги удалось тайно передать из тюрьмы, впервые опубликована она была в 1945 году.
Кроме того, 8 сентября отмечают Международный день физиотерапевта.
Православная церковь 8 сентября чтит память мучеников Адриана и Натальи, которые стали жертвами преследований христиан в Римской империи в начале IV в.
Народные приметы на 8 сентября:
- если гремит гром — к теплой осени;
- если на небе облака редкие — будет холодно и ясно;
- если листья с березы и дуба не опали — зима будет суровой;
- если утро холодное — зима будет морозной и ранней;
- если много рябины — скоро наступят холода;
- если много опят в лесу — «бабьего лета» не стоит ждать.