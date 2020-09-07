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Ракурс
8 сентября в мире отмечают Международный день грамотности

8 сентября отмечается Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов

7 сен 2020, 20:34
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8 сентября в мире ежегодно отмечают Международный день грамотности. Он был введен ЮНЕСКО в 1966 году с целью мобилизовать международное общественное мнение на поддержку усилий, направленных на распространение грамотности.

Также 8 сентября ежегодно отмечается Международный день солидарности журналистов. Эта дата выбрана, поскольку 8 сентября 1943 года в Берлине казнили арестованого гестапо в апреле 1942 года чехословацкого журналиста и активиста Юлиуса Фучика.

Находясь в нацистских застенках он не оставил профессию и успел тайно написать книгу «Репортаж с петлей на шее», за которую в 1950 году посмертно был удостоен Международной премии Мира. Рукопись этой книги удалось тайно передать из тюрьмы, впервые опубликована она была в 1945 году.

Кроме того, 8 сентября отмечают Международный день физиотерапевта.


Православная церковь 8 сентября чтит память мучеников Адриана и Натальи, которые стали жертвами преследований христиан в Римской империи в начале IV в.

Народные приметы на 8 сентября:

  • если гремит гром — к теплой осени;
  • если на небе облака редкие — будет холодно и ясно;
  • если листья с березы и дуба не опали — зима будет суровой;
  • если утро холодное — зима будет морозной и ранней;
  • если много рябины — скоро наступят холода;
  • если много опят в лесу — «бабьего лета» не стоит ждать.

Источник: Ракурс


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