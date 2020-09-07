8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності, фото:

https://racurs.ua/ua/n143521-8-veresnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-gramotnosti-ta-mijnarodnyy-den-solidarnosti-jurnalistiv.html

Ракурс

8 вересня у світі щорічно відзначають Міжнародний день грамотності. Він був запроваджений ЮНЕСКО у 1966 році з метою мобілізувати міжнародну суспільну думку на підтримку зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності.

Також 8 вересня щороку відзначають Міжнародний день солідарності журналістів. Цю дату обрано, оскільки 8 вересня 1943 року в Берліні стратили заарештованого гестапо у квітні 1942 року чехословацького журналіста та активіста Юліуса Фучика.

Перебуваючи в нацистських катівнях він не залишив професію і встиг таємно написати книгу «Репортаж з петлею на шиї», за яку у 1950 році посмертно був нагороджений Міжнародною премією Миру. Рукопис цієї книги вдалося таємно передати з в’язниці, вперше опублікована вона була в 1945 році.

Крім того, 8 вересня відзначають Міжнародний день фізіотерапевта.

Православна церква 8 вересня вшановує пам’ять мучеників Адріана та Наталії, які стали жертвами переслідувань християн в Римській імперії на початку IV ст.

Народні прикмети на 8 вересня: