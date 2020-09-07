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8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності, фото:

8 вересня відзначають Міжнародний день грамотності та Міжнародний день солідарності журналістів

7 вер 2020, 20:34
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8 вересня у світі щорічно відзначають Міжнародний день грамотності. Він був запроваджений ЮНЕСКО у 1966 році з метою мобілізувати міжнародну суспільну думку на підтримку зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності.

Також 8 вересня щороку відзначають Міжнародний день солідарності журналістів. Цю дату обрано, оскільки 8 вересня 1943 року в Берліні стратили заарештованого гестапо у квітні 1942 року чехословацького журналіста та активіста Юліуса Фучика.

Перебуваючи в нацистських катівнях він не залишив професію і встиг таємно написати книгу «Репортаж з петлею на шиї», за яку у 1950 році посмертно був нагороджений Міжнародною премією Миру. Рукопис цієї книги вдалося таємно передати з в’язниці, вперше опублікована вона була в 1945 році.

Крім того, 8 вересня відзначають Міжнародний день фізіотерапевта.


Православна церква 8 вересня вшановує пам’ять мучеників Адріана та Наталії, які стали жертвами переслідувань християн в Римській імперії на початку IV ст.

Народні прикмети на 8 вересня:

  • якщо гримить грім — до теплої осені;
  • якщо на небі хмари рідкі — буде холодно і ясно;
  • якщо листя з берези і дуба не опало — зима буде суворою;
  • якщо ранок холодний — зима буде морозною і ранньою;
  • якщо багато горобини — скоро настануть холоди;
  • якщо багато опеньків в лісі — «бабиного літа» даремно чекати.

Джерело: Ракурс


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