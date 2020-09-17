Чем грозит война на Донбассе Европе и миру, назвал Зеленский — война на Донбассе

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Владимир Зеленский назвал, чем грозит война на Донбассе для Европы и мира во время выступления на открытии учений Rapid Trident-2020 в международном центре миротворчества и безопасности на Львовщине.

Во время встреч с международными лидерами президент всегда подчеркивает, что война на Донбассе — это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира, — цитирует Зеленского 17 сентября пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, партнеры Украина «абсолютно солидарны с ним в этом вопросе». Президент также отметил, что достижение мира на Донбассе и возвращение всех украинских граждан и территорий является его приоритетом.

Украина, как никто другой, хочет мира и завершения войны на востоке Украины. И мы делаем для этого все от нас зависящее… Так же моим приоритетом является современная, оснащенная и боеспособная украинская армия. Ведь армия может быть гарантом дальнейшей безопасности и свободного развития независимой Украины, — резюмировал Зеленский.

Напомним, 17 сентября на Львовщине стартуют украинские-американские командно-штабные учения Rapid Trident-2020, которые являются продолжением серии учений «Щит мира», начатых в 1995 году в рамках сотрудничества между Сухопутными войсками ВСУ и Нацгвардией штата Калифорния.

В этом году в учениях принимают участие более 4 тыс. человек. Учения продлятся до 25 сентября.