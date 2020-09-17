Чим загрожує війна на Донбасі Європі і світу назвав Зеленський — війна на Донбасі

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Володимир Зеленський назвав, чим загрожує війна на Донбасі Європі і світу під час виступу на відкритті навчань Rapid Trident — 2020 у міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині.

Під час зустрічей з міжнародними лідерами президент завжди наголошує, що війна на Донбасі — це загроза не тільки для України, а й для безпеки та стабільності усіх країн Європи та світу, — цитує 17 вересня Зеленського прес-служба Офісу президента.

За словами глави держави, партнери України «абсолютно солідарні з ним у цьому питанні». Президент також наголосив, що досягнення миру на Донбасі і повернення всіх українських громадян та територій є його пріоритетом.

Україна, як ніхто інший, прагне миру та завершення війни на сході України. І ми робимо для цього все від нас залежне… Так само моїм пріоритетом є сучасна, оснащена та боєздатна українська армія. Адже армія зможе бути гарантом подальшої безпеки та вільного розвитку незалежної України, — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 17 вересня на Львівщині стартують українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident-2020, які є продовженням серії навчань «Щит миру», розпочатих в 1995 році в межах двосторонньої співпраці між Сухопутними військами Збройних сил України та Національною гвардією штату Каліфорнія.

Цьогоріч у навчаннях беруть участь понад 4 тис. осіб. Навчання триватимуть до 25 вересня.