Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n144422-zelenskiy-obnovil-sostav-nacsoveta-po-antikorrupcionnoy-politike.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Соответствующий президентский указ № 411/2020 от 28 сентября опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно этому указу, из состава Нацсовета выводятся бывший глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий и бывший исполняющий обязанности главы Государственной таможенной службы Украины Игорь Муратов.

В то же время в состав совета включаются первый заместитель руководителя САП Максим Грищук (по согласию) и заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики — это консультативно-совещательный орган при президенте по вопросам антикоррупционной стратегии.

Напомним, несколько месяцев назад Зеленский включил в состав Нацсовета голову офиса президента Андрея Ермака, министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирину Венедиктову.