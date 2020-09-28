Зеленський оновив склад Нацради з антикорупційної політики

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n144422-zelenskyy-onovyv-sklad-nacrady-z-antykorupciynoyi-polityky.html

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Володимир Зеленський, президент України, оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики.

Відповідний президентський указ № 411/2020 від 28 вересня опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з цим указом, зі складу Нацради виводяться колишній очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький та колишній виконувач обов’язків голови Державної митної служби України Ігор Муратов.

Натомість до складу ради включаються перший заступник керівника САП Максим Грищук (за згодою) та заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

Національна рада з питань антикорупційної політики — це консультативно-дорадчий орган при президентові щодо питань антикорупційної стратегії.

Нагадаємо, кілька місяців тому Зеленський включив до складу Нацради голову офісу президента Андрія Єрмака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генпрокурора Ірину Венедіктову.