У Зеленского отреагировали на обстрелы, повлекшие пожар на Луганщине — пожар на Луганщине

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Пожары на Луганщине, которые унесли жизни уже пяти человек, возникли в результате провокационных обстрелов российских вооруженных формирований несмотря на объявленный режим прекращения огня. В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на это чрезвычайное событие.

Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня. Приняли к сведению сообщение генпрокурора Ирины Венедиктовой об уголовных производствах, начатых по факту пожаров. Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли повлечь по крайней мере часть из этих пожаров, — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Офиса президента.

В ОПУ добавили, что за минувшие сутки на Луганщине зафиксировано свыше 100 очагов огня. Распространению огня способствовал сильный ветер. Пожарным уже удалось потушить десятки очагов возгорания.

Кроме этого, в ОПУ обратили внимание Кабмина на необходимость оперативно оказать помощь всем, кто пострадал от пожаров.

Это должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме, — резюмировали у Зеленского.

Напомним, масштабные лесные пожары в Луганской забрали уже пять человеческих жизней. Из опасных зон эвакуированы 120 человек, а к тушению пожара привлекли 1 тыс. 229 человек, 204 единицы техники и авиации. По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.