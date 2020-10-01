У Зеленського відреагували на ворожі обстріли, що спричинили пожежі на Луганщині — пожежі на Луганщині

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Пожежі на Луганщині, які забрали життя вже п’ятьох осіб, виникли внаслідок провокативних обстрілів російських збройних формувань попри оголошений режим припинення вогню. В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на цю надзвичайну подію.

Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню. Взяли до відома повідомлення генпрокурора Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих за фактом пожеж. Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж, — йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

В ОПУ додали, що впродовж минулої доби на Луганщині зафіксовано понад сотню осередків вогню. Поширенню вогню сприяли сильні вітри. Вогнеборцям вже вдалося загасити десятки осередків займання.

Окрім цього, в ОПУ звернули увагу Кабміну щодо необхідності оперативно надати допомогу усім, хто постраждав від пожеж.

Це має бути зроблено без зайвої бюрократії та в достатньому обсязі, — резюмували у Зеленського.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі на Луганщині забрали вже п’ять людських життів. З небезпечних зон евакуювали 120 осіб, а до гасіння пожежі залучили 1 тис. 229 осіб, 204 одиниці техніки та авіацію. За фактами пожеж поліція відкрила сім кримінальних проваджень.