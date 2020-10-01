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В Украине 2 октября ожидаются дожди, фото:
Небольшие дожди и отдельные грозы — погода в Украине на 2 октября (КАРТА)https://racurs.ua/n144575-nebolshie-dojdi-i-otdelnye-grozy-pogoda-v-ukraine-na-2-oktyabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 2 октября ожидается с небольшими дождями и отдельными грозами в большинстве регионов.
В западных областях ожидаются умеренные, а в Карпатах ночью значительные дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Ветер юго-восточный, 7−12 м/с, в восточных областях местами порывы 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8−13°, днем — 14−19°, на юге страны — до 22°. В Карпатах ночью и днем ожидается температура воздуха 5−10°.
Погода в Киеве 2 октября будет дождевой. Столбики термометров ночью опустятся до 10−12°, днем — поднимутся до 15−17°.
Погода во Львове также будет с дождями днем и ночью. Температура воздуха составит 8−10° ночью и 14−16° днем.
Погода в Одессе ожидается с дождем ночью, днем — без осадков. Термометры ночью покажут 11−13°, днем — 21−23°.
Погода в Днепре будет с дождем ночью, днем — без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до 9−11°, днем воздух прогреется до 18−20°.
Погода в Харькове 2 октября будет с дождем ночью и с отсутствием осадков днем. Ночью температура составит 9−11°, днем — 16−18°.
Погода на Закарпатье в течение суток будет дождливой. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 9−11° ночью и 14−16° днем.
Геомагнитная обстановка в Украине 2 октября будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.
Напомним, Гидрометцентр недавно обнародовал прогноз погоды на октябрь.
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