В Украине 2 октября ожидаются дожди, фото:

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Погода в Украине 2 октября ожидается с небольшими дождями и отдельными грозами в большинстве регионов.

В западных областях ожидаются умеренные, а в Карпатах ночью значительные дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер юго-восточный, 7−12 м/с, в восточных областях местами порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8−13°, днем — 14−19°, на юге страны — до 22°. В Карпатах ночью и днем ​​ожидается температура воздуха 5−10°.

Погода в Киеве 2 октября будет дождевой. Столбики термометров ночью опустятся до 10−12°, днем — поднимутся до 15−17°.

Погода во Львове также будет с дождями днем ​​и ночью. Температура воздуха составит 8−10° ночью и 14−16° днем.

Погода в Одессе ожидается с дождем ночью, днем — без осадков. Термометры ночью покажут 11−13°, днем — 21−23°.

Погода в Днепре будет с дождем ночью, днем — без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до 9−11°, днем ​​воздух прогреется до 18−20°.

Погода в Харькове 2 октября будет с дождем ночью и с отсутствием осадков днем. Ночью температура составит 9−11°, днем — 16−18°.

Погода на Закарпатье в течение суток будет дождливой. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 9−11° ночью и 14−16° днем.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 октября будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, Гидрометцентр недавно обнародовал прогноз погоды на октябрь.