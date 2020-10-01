В Україні 2 жовтня дощитиме, фото:

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Погода в Україні 2 жовтня очікується з невеликими дощами та окремими грозами в більшості регіонів.

У західних областях очікуються помірні, а в Карпатах вночі значні дощі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7−12 м/с, у східних областях місцями пориви 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 8−13°, вдень — 14−19°, на півдні країни — до 22°. В Карпатах вночі та вдень очікується температура повітря 5−10°.

Погода в Києві 2 жовтня буде дощовою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 10−12°, вдень — піднімуться до 15−17°.

Погода у Львові також буде з дощами вдень і вночі. Температура повітря становитиме 8−10° вночі та 14−16° вдень.

Погода в Одесі очікується з дощем вночі, вдень — без опадів. Термометри вночі покажуть 11−13°, вдень — 21−23°.

Погода у Дніпрі буде з дощем вночі, вдень — без істотних опадів. Вночі температура повітря опуститься до 9−11°, вдень повітря прогріється до 18−20°.

Погода у Харкові 2 жовтня буде з дощем вночі та з відсутністю опадів удень. Вночі температура становитиме 9−11°, вдень — 16−18°.

Погода на Закарпатті протягом доби буде дощовою. Синоптики прогнозують температуру повітря 9−11° вночі та 14−16° вдень.

Геомагнітний стан в Україні 2 жовтня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, Гідрометцентр нещодавно оприлюднив прогноз погоди на жовтень.