Неожиданное открытие о ядерной энергетике сделали ученые. Фото: ЭнергоСМИ

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Ядерная энергетика, несмотря на дешевизну в эксплуатации, не способствует снижению выбросов парниковых газов в странах, которые сделали на нее ставку.

Страны, которые реализуют «политику ядерной энергии», на самом деле ощутимо не сократили свои выбросы углерода. К такому выводу пришли авторы новой работы, опубликованной в журнале Nature Energy, пишет «Популярная Механика».

В то же время страны, которые инвестировали средства в возобновляемые источники энергии, сократили свои выбросы парниковых газов. Исследователи считают, что это доказывает то, что на пути к декарбонизации следует исключить возможность развития ядерной энергетики.

Автор исследования Энди Стирлинг считает, эта работа разоблачает иррациональность аргументации в пользу вложения средств в АЭС.

Исследователи из Университета Сассекса, изучая глобальные данные за 1990−2014 годы, также обнаружили, что эти энергетические программы плохо сочетаются друг с другом. Дело в том, что крупные централизованные атомные станции требуют другой инфраструктуры, чем, например, солнечная энергетика.

Как отмечает соавтор исследования Бенджамин Совакул, это говорит о том, что ресурсы, которые могут вложить в ядерную программу, скорее всего, будут потрачены впустую. Дело в том, что из-за этого могут быть заблокированы программы возобновляемых источников энергии.

Напомним, что ранее Министерство энергетики Украины поручило НАЭК «Энергоатом» отработать возможность майнить криптовалюту на АЭС. Таким образом в министерстве хотят обеспечить дополнительные рынки сбыта атомной электроэнергии.