Несподіване відкриття про ядерну енергетику зробили вчені. Фото: ЭнергоСМИ

https://racurs.ua/ua/n144765-nespodivane-vidkryttya-pro-yadernu-energetyku-zrobyly-vcheni.html

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Ядерна енергетика попри дешевизну в експлуатації не сприяє зниженню викидів парникових газів в країнах, які зробили на неї ставку.

Країни, які реалізують «політику ядерної енергії», насправді відчутно не скоротили свої викиди вуглецю. Такого висновку дійшли автори нової роботи, опублікованої в журналі Nature Energy, пише «Популярная Механика».

Водночас країни, які інвестували кошти у відновлювані джерела енергії, скоротили свої викиди парникових газів. Дослідники вважають, що це доводить те, що на шляху до декарбонізації слід виключити можливість розвитку ядерної енергетики.

Автор дослідження Енді Стірлінг вважає, ця робота викриває ірраціональність аргументації на користь вкладення коштів в АЕС.

Дослідники з Університету Сассекса, вивчаючи глобальні дані за 1990−2014 роки, також виявили, що ці енергетичні програми погано поєднуються одна з одною. Справа у тому, що великі централізовані атомні станції вимагають іншої інфраструктури, ніж, наприклад, сонячна енергетика.

Як зазначає співавтор дослідження Бенджамін Совакул, це означає, що ресурси, які можуть вкласти в ядерну програму, скоріш за все, будуть витрачені даремно. Водночас через розвиток АЕС можуть бути заблоковані програми відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, що раніше Міністерство енергетики України доручило НАЕК «Енергоатом» відпрацювати можливість майнінгу криптовалюти на АЕС. Таким чином в міністерстві хочуть забезпечити додаткові ринки збуту атомної електроенергії.