16 украинцев помиловал король Таиланда — детали

https://racurs.ua/n144786-16-ukraincev-pomiloval-korol-tailanda-detali.html

Ракурс

16 граждан Украины, которые отбывали наказание в тюрьмах Таиланда, помиловал король страны Рами Х в честь своего дня рождения.

Об этом в Фейсбук 6 октября написала омбудсмен Людмила Денисова.

Семь человек полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а еще девять — помилованы частично, в частности для семи украинцев срок наказания уменьшили наполовину, а еще двум — на одну шестую, — рассказала омбудсмен.

Денисова обращалась к властям Таиланда в начале апреля с просьбой рассмотреть возможность королевского помилования украинцев, которых удерживают в тюрьмах Таиланда в связи с пандемией коронавируса. По ее словам, омбудсмен Таиланда способствовал решению этого вопроса.

Напомним, недавно «Ракурс» сообщал, что турист из Америки может отсидеть два года в тюрьме Таиланда из-за публикации негативного отзыва об отеле, в котором останавливался.