Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
16 украинцев помиловал король Таиланда — детали

16 украинцев помиловал король Таиланда — детали

6 окт 2020, 22:46
999

16 граждан Украины, которые отбывали наказание в тюрьмах Таиланда, помиловал король страны Рами Х в честь своего дня рождения.

Об этом в Фейсбук 6 октября написала омбудсмен Людмила Денисова.

Семь человек полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а еще девять — помилованы частично, в частности для семи украинцев срок наказания уменьшили наполовину, а еще двум — на одну шестую, — рассказала омбудсмен.

16 українців помилував король Таїланду — деталі


Денисова обращалась к властям Таиланда в начале апреля с просьбой рассмотреть возможность королевского помилования украинцев, которых удерживают в тюрьмах Таиланда в связи с пандемией коронавируса. По ее словам, омбудсмен Таиланда способствовал решению этого вопроса.

Напомним, недавно «Ракурс» сообщал, что турист из Америки может отсидеть два года в тюрьме Таиланда из-за публикации негативного отзыва об отеле, в котором останавливался.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров