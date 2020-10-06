16 українців помилував король Таїланду — деталі

https://racurs.ua/ua/n144786-16-ukrayinciv-pomyluvav-korol-tayilandu-detali.html

Ракурс

16 громадян України, які відбували покарання у в’язницях Таїланду, помилував король країни Рамі Х на честь свого дня народження.

Про це у Фейсбук 6 жовтня написала омбудсмен Людмила Денисова.

З них семеро осіб повністю звільнено від подальшого відбуття покарання, а ще дев’ятеро — помилувані частково, зокрема сімом українцям термін покарання зменшено наполовину, а двом — на одну шосту, — розповіла омбудсмен.

Денисова зверталася до влади Таїланду на початку квітня з проханням розглянути можливість королівського помилування українців, які утримуються в тюрмах Таїланду у зв’язку з пандемією коронавірусу. За її словами, омбудсмен Таїланду сприяв вирішенню цього питання.

Нагадаємо, нещодавно «Ракурс» повідомляв, що турист з Америки може відсидіти два роки у в’язниці Таїланду за публікацію негативного відгуку про готель, в якому зупинявся.