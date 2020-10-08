Местные выборы: как правильно заполнять бюллетень новой формы, скриншот видео

https://racurs.ua/n144871-mestnye-vybory-kak-pravilno-zapolnyat-bulleten-novoy-formy-video.html

Ракурс

На местных выборах-2020 украинцы впервые испытают на практике новую систему голосования — пропорциональную и с открытыми списками.

25 октября состоятся первые местные выборы согласно нового административно-территориального устройства страны, с новым избирательным законодательством, по новой избирательной системе и с новой формой избирательных бюллетеней.

Избиратели будут выбирать областной совет, районный совет и городской (сельский или поселковый) совет при условии, что число избирателей в этом населенном пункте составляет 10 тыс. и более.

Председатель правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская рассказала и показала правильные варианты заполнения избирательного бюллетеня: как правильно заполнять бюллетень, как проголосовать за партию, как писать цифры для голосования за кандидата и зачем вообще кроме партии голосовать за кандидата.

Новые бюллетени

Придя на избирательный участок 25 октября, украинцы получат четыре разных бюллетеня. В большинстве случаев будем избирать городского (сельского или поселкового) голову, депутатов в местные, районного и областного совета.

Летом Верховная Рада утвердила новый бюллетень. В нем избиратели будут ставить галочку напротив партии, которую поддерживают, а рядом вписывать номер кандидата от нее. Новая форма бюллетеней будет и на выборах в районный и областной совет.

Как будет выглядеть такой бюллетень?

Слева — название партии и первого номера в едином районном или областном списке этой партии. В центре — две ячейки, в одной из которых надо поставить отметку, а в соседнем с ней трафарете вписать цифры.

Справа — список кандидатов от каждой из партий с номерами, которые нужно вписывать в трафарет.

Как проголосовать в новом бюллетене?

Его надо «читать» по горизонтали: слева будет перечень партий, посередине два квадратика для отметок, а справа — пронумерованный перечень кандидатов от этой партии.

Сначала выбираем партию и ставим «галочку», «плюсик» или любую другую отметку в первом квадрате для волеизъявления за партию, а во втором квадрате вписываем номер кандидата, которому хотим помочь подняться в соответствующем территориальном списке своей партии, — рассказала Айвазовская.

Вносить цифры для голосования за кандидата надо будет очень внимательно:

желательно внести максимально точный номер, указанный рядом с его фамилией (например, не 6, а 06; не 1, а 01).

цифры необходимо вносить во второй квадратик для отметок, который расчерчен в виде трафарета. Раньше так писали индексы на открытках и почтовых конвертах.

Что делать, если ошибся

Если избиратель проголосует за партию и решит не голосовать за кандидата, то такой бюллетень будет действительным и будет зачислен для поддержки партии.

Если избиратель допустил ошибку при заполнении бюллетеней, то он имеет право безотлагательно обратиться с письменным заявлением к члену избирательной комиссии, выдавшему ему бюллетень с просьбой выдать ему другой в обмен на неправильно заполненный.