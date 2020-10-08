Місцеві вибори: як правильно заповнювати бюлетень нової форми, скріншот відео

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Ракурс

На місцевих виборах-2020 українці вперше випробують на практиці нову систему голосування — пропорційну і з відкритими списками.

25 жовтня відбудуться перші місцеві вибори за новим адміністративно-територіальним устроєм країни, із новим виборчим законодавством, за новою виборчою системою та з новою формою виборчих бюлетенів.

Виборці обиратимуть обласну раду, районну раду та міську (сільську або селищну) раду за умови, що кількість виборців у цьому населеному пункті становить 10 тис. і більше.

Голова правління Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська розповіла та показала правильні варіанти заповнення виборчого бюлетеня: як правильно заповнювати бюлетень, як проголосувати за партію, як саме писати цифри для голосування за кандидата та навіщо взагалі окрім партії голосувати за кандидата.

Нові бюлетені

Прийшовши на виборчу дільницю 25 жовтня, українці отримають чотири різних бюлетеня. В більшості випадків обиратимуть міського (сільського або селищного) голову, депутатів до місцевої, районної та обласної ради.

Влітку Верховна Рада затвердила новий бюлетень. У ньому виборці ставитимуть галочку навпроти партії, яку підтримують, а поряд вписуватимуть номер кандидата від неї. Нова форма бюлетенів буде й на виборах до районної та обласної ради.

Як виглядатиме такий бюлетень?

Ліворуч — назва партії та першого номера у єдиному районному чи обласному списку цієї партії. Посередині — дві клітинки, в одній з яких треба поставити позначку, а в сусідній з нею трафаретом вписати цифри.

Праворуч — перелік кандидатів від кожної з партій з номерами, які треба вписувати в трафарет.

Як проголосувати у новому бюлетені?

Його треба «читати» по горизонталі: ліворуч буде перелік партій, посередині два квадратики для позначок, а праворуч — пронумерований перелік кандидатів від цієї партії.

Спочатку обираємо партію та ставимо «галочку», «плюсик» чи будь-яку іншу позначку в першому квадраті для волевиявлення за партію, а до другого квадрату вписуємо номер кандидата, якому хочемо допомогти піднятись у відповідному територіальному списку своєї партії, — розповіла Айвазовська.

Вносити цифри для голосування за кандидата треба буде дуже уважно:

бажано внести максимально точний номер, який зазначено поряд з його прізвищем (наприклад: не 6, а 06; не 1, а 01).

цифри необхідно вносити у другий квадратик для позначок, який розкреслено у вигляді трафарету. Раніше так писали індекси на листівках та поштових конвертах.

Що робити, якщо помилився

Якщо виборець проголосує за партію і вирішить не голосувати за кандидата, то такий бюлетень буде дійсним й буде зарахованим в якості підтримки партії.

Якщо виборець припустився помилки при заповненні бюлетенів, то він має право невідкладно звернутись із письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому бюлетень з проханням видати йому інший в обмін на неправильно заповнений.