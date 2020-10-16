Ученые измерили скорость процессов в молекуле водорода

https://racurs.ua/n145230-zeptosekundy-novyy-rekord-po-izmereniu-vremeni-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Рекорд по измерению скорости физических процессов установили немецкие ученые из

Франкфуртского университета (Германия).

Они измерили процесс продолжительностью 247 зептосекунд, сообщает пресс-служба вуза.

Это превосходит достижения египетского химика Ахмеда Зевайя, получившего в 1999 году Нобелевскую премию за измерения скорости, с которой молекулы меняют свою форму. Образование и распад химических связей происходит в области фемтосекунд.

Фемтосекунда равна 0,000000000000001 секунды.

Ученые из Франкфуртского университета впервые изучили процесс, который короче фемтосекунды. Они измерили, сколько времени нужно фотону, чтобы пересечь молекулу водорода (H2), содержащую два ядра и два электрона.

Оказалось, что это примерно 247 зептосекунд. Это кратчайший промежуток времени, который сегодня успешно измерен.

Зептосекунда — триллионная часть миллиардной доли секунды.

Для проведения измерений ученые облучали молекулу водорода рентгеновскими лучами.

В результате этого облучения фотон поочередно выбил оба электрона этой молекулы. Ученые отмечают, что движение фотона во время этого процесса можно сравнить с прыганьем плоского камешка по поверхности водоема.

Благодаря регистрации последствий этого процесса специально созданным реакционным микроскопом COLTRIMS и удалось получить данные о скорости пересечения молекулы фотоном.

Поскольку мы знали пространственную ориентацию молекулы водорода, мы использовали интерференцию двух электронных волн для точного вычисления того, когда фотон достиг первого и когда второго атома водорода, — отмечают ученые. — И это до 247 зептосекунд, в зависимости от того, насколько далеко друг от друга в молекуле находились два атома.

Напомним, в 2017 году ученые сфотографировали самый быстрый объект на Земле.