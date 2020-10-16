Учені виміряли швидкість процесів в молекулі водню

https://racurs.ua/ua/n145230-zeptosekundy-novyy-rekord-z-vymiruvannya-chasu-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Рекорд з вимірювання швидкості фізичних процесів встановили німецькі учені з Франкфуртського університету (Німеччина).

Вони виміряли процес тривалістю 247 зептосекунд, повідомляє прес-служба вишу.

Це перевершує досягнення єгипетського хіміка Ахмеда Зевайя, який у 1999 році отримав Нобелівську премію за вимірювання швидкості, з якою молекули змінюють свою форму. Утворення та розпад хімічних зв’язків відбувається в області фемтосекунд.

Фемтосекунда дорівнює 0,000000000000001 секунди.

Учені Франкфуртського університету вперше вивчили процес, який коротший за фемтосекунди. Вони виміряли, скільки часу потрібно фотону, щоб перетнути молекулу водню (H2), котра складається з двох ядер та двох електронів.

Виявилося, що це приблизно 247 зептосекунд. Це найкоротший проміжок часу, який на сьогодні успішно виміряно.

Зептосекунда — трильйонна частина мільярдної частки секунди.

Для проведення вимірювань учені опромінювали молекулу водню рентгенівськими променями.

В результаті цього опромінення фотон почергово вибив обидва електрони цієї молекули. Учені зазначають, що рух фотону під час цього процесу можна порівняти зі стрибанням плаского камінчика по поверхні водойми.

Завдяки реєстрації наслідків цього процесу спеціально створеним реакційним мікроскопом COLTRIMS і вдалося отримати дані про швидкість перетинання молекули фотоном.

Оскільки ми знали просторову орієнтацію молекули водню, ми використовували інтерференцію двох електронних хвиль для точного обчислення того, коли фотон досяг першого і коли другого атома водню, — зазначають учені. — І це до 247 зептосекунд, залежно від того, наскільки далеко один від одного в молекулі перебували два атоми.

Нагадаємо, у 2017 році вчені сфотографували найшвидший об'єкт на Землі.