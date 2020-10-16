Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган, фото: агентство «Анадолу»

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Владимир Зеленский, президент Украины, наградил орденом Ярослава Мудрого I степени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Зеленский, который сегодня, 16 октября, находится с визитом в Турции, лично вручил этот орден Эрдогану, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Орден Эрдогану вручен согласно президентскому указу № 450/202 от 15 октября «за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины».

Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды, — прокомментировал получение этого ордена Эрдоган.

Эрдоган и Зеленский по результатам сегодняшней встречи сделали совместное заявление, в котором указано, что стороны договорились продолжать прилагать все усилия для деоккупации Крыма и восстановления контроля Украины над ОРДЛО.

Также Украина и Турция продолжат координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека во временно оккупированном Крыму и освобождения политзаключенных.

Напомним, в июле Зеленский вручил награды ряду звезд украинского шоу-бизнеса.