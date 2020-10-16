Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган, фото: агентство «Анадолу»

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Володимир Зеленський, президент України, нагородив орденом Ярослава Мудрого І ступеня президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Зеленський, який сьогодні, 16 жовтня, перебуває з візитом у Туреччині, особисто вручив цей орден Ердогану, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Орден Ердогану вручено згідно з президентським указом № 450/202 від 15 жовтня «за визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України».

Дякую від себе особисто й від імені мого народу за прекрасний жест у вигляді вручення мені державної нагороди, — прокоментував отримання цього ордену Ердоган.

Ердоган та Зеленський за результатами сьогоднішньої зустрічі зробили спільну заяву, у якій вказано, що сторони домовилися продовжувати докладати всіх зусиль для деокупації Криму та відновлення контролю України над ОРДЛО.

Також Україна та Туреччина продовжать координувати спільні зусилля для забезпечення захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму та звільнення політв’язнів.

Нагадаємо, у липні Зеленський вручив нагороди низці зірок українського шоу-бізнесу.