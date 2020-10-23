«Слуг» на фронте обстреляли, фото — СН

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Более 100 нардепов фракции «Слуга народа» накануне местных выборов 25 октября два дня пребывали в прифронтовых районах Донбасса.

«Слуги» пообщались с местными жителями и военными.

Мы поехали на Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть, как проходит перемирие, пообщаться с военными и узнать о реальной ситуации на передовой и потребностях наших бойцов. Мы также встретились с людьми, которые живут там, — передает пресс-служба СН слова нардепа Юрия Мисягина.

Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что по итогам поездки депутатов появится законопроект об «изменениях, которые необходимо делать в армии, а также предложения по урегулированию конфликта.

Депутаты, которые побывали на линии соприкосновения активно постили в Фейсбук фото и писали впечатления от поездки. Марьяна Безуглая заявила, что эта поездка для нее не последняя.

Депутатов прикомандировали на два дня в боевые бригады. Безуглая говорит, что гражданские положительно реагируют на прекращение огня, но военных обстреливают регулярно.

Когда мы ночевали на взводном базовом пункте, были провокации, — написала Безуглая.

Депутат Алексей Леонов написал, что на позициях 54-й бригады, находящейся в 130 м от врага, попал под обстрел — боевики выпустили четыре снаряда: дважды из подствольного гранатомета и дважды из РПГ.

Как сообщает «Радио Свобода», волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук, который общался с военными после их разговоров с депутатами, рассказал, что на фронте очень не понравились вопросы некоторых нардепов.

Такое было лайтовое прощупывание: «Как вы отнесетесь к тому, если здесь будет Приднестровье?». Они услышали очень много интересного в свой адрес, — отметил он.



Во фракции СН также сообщили, что военным во время визита передали дроны для разведки.