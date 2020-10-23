«Слуг» на фронті обстріляли, фото — СН

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Понад 100 нардепів із фракції «Слуга народу» напередодні місцевих виборів 25 жовтня два дні побували у прифронтових районах Донбасу.

«Слуги» мали намір поспілкуватися з місцевими жителями і військовими.

Ми поїхали на Донбас, щоб на власні очі побачити, як відбувається перемир’я, поспілкуватися з військовими та дізнатися про реальну ситуацію на передовій і потреби наших бійців. Ми також зустрілися з людьми, які живуть там, — передає прес-служба СН слова нардепа Юрія Мисягіна.

Голова фракції Давид Арахамія заявив, що за підсумками поїздки депутатів зʼявиться законопроект про «зміни, які необхідно робити в армії, а також пропозиції щодо врегулювання конфлікту.

Депутати, які побували на лінії зіткнення активно постили у Фейсбук фото та враження від поїздки. Марʼяна Безугла, що ця поїздка для неї не остання.

Депутатів прикомандирували на два дні до бойових бригад. Безугла каже, що цивільні позитивно реагують на припинення вогню, але військові відчувають обстріли регулярно.

Коли ми ночували на взводному базовому пункті, були провокації, — написала Безугла.

Депутат Олексій Леонов написав, що на позиціях 54-ї бригади, яка перебуває за 130 метрів ворога, потрапив під обстріл — бойовики випустили чотири снаряди: двічі з підствольного гранатомета і двічі з РПГ.

Як повідомляє «Радіо Свобода», волонтер благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук, який спілкувався з військовими після їх розмов з депутатами, розповів, що на фронті дуже не сподобалися запитання деяких нардепів.

Таке було лайтовое промацування: «Як ви поставитеся до того, якщо тут буде Придністровʼї?». Вони почули дуже багато цікавого на свою адресу, — зазначив він.



У фракції СН також повідомили, що військовим під час візиту передали дрони для розвідки.