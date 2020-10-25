Кто лидирует на выборах в городах-миллионниках — в сеть «сливают» данные экзит-полов

https://racurs.ua/n145565-kto-lidiruet-na-vyborah-v-gorodah-millionnikah-v-set-slivaut-dannye-ekzit-polov.html

Ракурс

За несколько часов до окончания голосования на местных выборах в сети начали появляться данные экзит-полов.

В частности, в Киеве якобы лидирует действующий мэр Виталий Кличко. На выборах в горсовет побеждает УДАР, второй идет «Европейская солидарность», третья — «Слуга народа» (10−12%).

Во Львове лидирует мэр Андрей Садовый (42%), а вторым идет — Олег Синютка (30%) с «ЕС». Вероятно, состоится второй раунд.

На выборах в горсовет первыми идут представители «Европейской солидарности», а «Самопомощь» —вторая. «Слуга народа» пока не преодолевает барьер в 5%.

Пока ни в одном городе-миллионнике «Слуга народа» не претендует на своего мэра.

В Одессе экзит-полы якобы свидетельствуют лидерство Геннадия Труханова (38%), а его оппонент из ОПЗЖ — второй (21%).

На выборах в горсовет в Днепре якобы лидирует партия мэра Филатова «ПРОпозиция» — 28%, у ОПЗЖ — 20%, у «Слуги народа» — 15%, у «ЕС» — 9%.

Напомним, что результаты экзит-полов в части городов Украины обнародуют после завершения голосования в 20.00. Его в этом году провели агентство «Рейтинг» и канал «Украина 24».