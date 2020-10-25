Хто лідирує на виборах у містах-мільйонниках — в мережі «зливають» дані екзитполів, фото — Ракурс

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За кілька годин до закінчення голосування на місцевих виборах в мережі почали з’являтися дані екзитполів.

Зокрема, у Києві нібито лідирує чинний мер Віталій Кличко. На виборах у міськраду перемагає УДАР, другою йде «Європейська солідарність», третя — «Слуга народу» (10−12%).

У Львові лідирує мер Андрій Садовий (42%), а другий — Олег Синютка (30%) з «ЄС». Ймовірно, відбудеться другий раунд.

На виборах у міськраду першими йдуть представники «Європейської солідарності», а «Самопоміч» — друга. Натомість «Слуга народу» поки не долає бар'єр у 5%.

Наразі в жодному місті-мільйоннику «Слуга народу» не претендує на свого мера.

В Одесі екзит-поли нібито засвідчують лідерство Геннадія Труханова (38%), а його опонент із ОПЗЖ — другий (21%).

На виборах до міськради у Дніпрі нібито лідирує партія мера Філатова «ПРОпозиція» — 28%, в ОПЗЖ — 20%, в «Слуги народу» — 15%, в «ЄС» — 9%.

Нагадаємо, що результати екзит-полів у частині міст України оприлюднять після завершення голосування о 20.00. Його цього року провели агенція «Рейтинг» та канал «Україна 24».