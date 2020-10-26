В Винницкой области преступники напали на избирательную комиссию

https://racurs.ua/n145592-v-vinnickoy-oblasti-prestupniki-napali-na-izbiratelnuu-komissiu-policiya-pokazala-foto.html

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В городе Тульчине Винницкой области в ночь с 25 на 26 октября двое злоумышленников совершили нападение на членов участковой избирательной комиссии, которые выходили из помещения участка с избирательной документацией.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, полицейский, сопровождавший членов комиссии, был вынужден применить оружие и вызвать подмогу. Преступников удалось задержать полиции совместно с работниками СБУ.

Инцидент произошел около 4.00. После подсчета голосов члены комиссии выходили из здания, когда к ним подъехал автомобиль Audi. Из него выбежали двое мужчин, которые угрожали и пытались отобрать у председателя комиссии бюллетени и избирательную документацию. Преступники обвиняли членов комиссии в фальсификации и угрожали полицейскому. Вызванный экипаж полиции задержал преступников и доставил в отделение полиции.

Как выяснилось, на членов комиссии напали двое жителей села Нестерварка Тульчинского района 25 и 29 лет, которые находились в нетрезвом состоянии. В их отношении возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкции статей предусматривают до семи лет лишения свободы.