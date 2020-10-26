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Ракурс

На Вінниччині злочинці напали на виборчу комісію — поліція показала фото

26 жов 2020, 09:32
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У місті Тульчині Вінницької області в ніч з 25 на 26 жовтня двоє зловмисників скоїли напад на членів дільничної виборчої комісії, які виходили з приміщення дільниці з виборчою документацією.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, поліцейський, який супроводжував членів комісії, був вимушений застосувати зброю та викликати підмогу. Злочинців вдалося затримати поліції спільно з працівниками СБУ.

На Вінниччині злочинці напали на виборчу комісію

На Вінниччині злочинці напали на виборчу комісію

Інцидент стався близько 4.00. Після підрахунку голосів члени комісії виходили з будівлі, коли до них під’їхав автомобіль Audi. З нього вибігли двоє чоловіків, які погрожували і намагались відібрати у голови комісії бюлетені та виборчу документацію. Злочинці звинувачували членів комісії у фальсифікації та погрожували поліцейському. Викликаний екіпаж поліції затримав злочинців та доставив у відділ поліції.

На Вінниччині злочинці напали на виборчу комісію


На Вінниччині злочинці напали на виборчу комісію

Як з’ясувалося, на членів комісії напали двоє жителів села Нестерварка Тульчинського району 25 та 29 років, які перебували у нетверезому стані. Щодо них розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 157 ККУ (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії) та ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкції статей передбачають до семи років позбавлення волі.

Джерело: Ракурс


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