На Вінниччині злочинці напали на виборчу комісію

https://racurs.ua/ua/n145592-na-vinnychchyni-zlochynci-napaly-na-vyborchu-komisiu-policiya-pokazala-foto.html

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У місті Тульчині Вінницької області в ніч з 25 на 26 жовтня двоє зловмисників скоїли напад на членів дільничної виборчої комісії, які виходили з приміщення дільниці з виборчою документацією.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, поліцейський, який супроводжував членів комісії, був вимушений застосувати зброю та викликати підмогу. Злочинців вдалося затримати поліції спільно з працівниками СБУ.

Інцидент стався близько 4.00. Після підрахунку голосів члени комісії виходили з будівлі, коли до них під’їхав автомобіль Audi. З нього вибігли двоє чоловіків, які погрожували і намагались відібрати у голови комісії бюлетені та виборчу документацію. Злочинці звинувачували членів комісії у фальсифікації та погрожували поліцейському. Викликаний екіпаж поліції затримав злочинців та доставив у відділ поліції.

Як з’ясувалося, на членів комісії напали двоє жителів села Нестерварка Тульчинського району 25 та 29 років, які перебували у нетверезому стані. Щодо них розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 157 ККУ (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії) та ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкції статей передбачають до семи років позбавлення волі.