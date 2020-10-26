Добовий приріст заражених коронавірусом в Україні знизився. Фото:

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Нова офіційна статистика коронавірусу свідчить, що показник захворюваності на COVID-19 опустився нижче 6 тис.

За минулу добу, 25 жовтня, медики підтвердили 5 тис. 426 нових інфікувань за добу. Від коронавірусу померли 73 особи. Загальна кількість загиблих від початку пандемії становить 6 тис. 464 особи. Про це 26 жовтня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Побороти коронавірус за останню добу змогли 1 тис. 29 пацієнтів. Вчора медики фіксували 5 тис. 162 підозри на інфікування.

Загалом із початку пандемії захворіли 348 тис. 924 особи, а видужали вже 142 тис. 537 осіб. Наразі хворіють 199 тис. 923 осіб.

Найбільше випадків COVID-19 26 жовтня виявили у таких регіонах:

Харківська область — 478 інфікованих;

Одеська область — 348 хворих;

Житомирська область — 345 заражених;

Львівська область — 335 інфікованих.

Чернівецька область — 323 хворих;

Київ — 308 заражених.

Найменше випадків коронавірусу за минулу добу виявили у Луганській, Чернігівській та Кіровоградській областях — 64, 71 та 86 заражених відповідно.

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони. До червоної карантинної зони потрапили 10 обласних центрів — Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.