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Суточный прирост зараженных коронавирусом в Украине снизился. Фото:

Суточный прирост зараженных коронавирусом в Украине снизился (ИНФОГРАФИКА)

26 окт 2020, 09:24
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Новая официальная статистика коронавируса свидетельствует, что показатель заболеваемости COVID-19 опустился ниже 6 тыс.

За минувшие сутки, 25 октября, медики подтвердили 5 тыс. 426 новых инфицирований за сутки. От коронавируса умерли 73 человека. Общее количество погибших с начала пандемии составляет 6 тыс. 464 человека. Об этом 26 октября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Побороть коронавирус за последние сутки смогли 1 тыс. 29 пациентов. Вчера медики фиксировали 5 тыс. 162 подозрения на инфицирование.

Всего с начала пандемии заболели 348 тыс. 924 человека, а выздоровели уже 142 тыс. 537 человек. Сейчас болеют 199 тыс. 923 человек.

Больше всего случаев COVID-19 26 октября обнаружили в таких регионах:

  • Харьковская область — 478 инфицированных;
  • Одесская область — 348 больных;
  • Житомирская область — 345 зараженных;
  • Львовская область — 335 инфицированных.
  • Черновицкая область — 323 больных;
  • Киев — 308 зараженных.

Меньше всего случаев коронавирус за минувшие сутки выявили в Луганской, Черниговской и Кировоградской областях — 64, 71 и 86 зараженных соответственно.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, 26 октября в Украине заработали новые карантинные зоны. В Красную карантинную зону попали 10 областных центров — Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Источник: Ракурс


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