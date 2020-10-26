Суточный прирост зараженных коронавирусом в Украине снизился (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145591-sutochnyy-prirost-zarajennyh-koronavirusom-v-ukraine-snizilsya-infografika.htmlРакурс
Новая официальная статистика коронавируса свидетельствует, что показатель заболеваемости COVID-19 опустился ниже 6 тыс.
За минувшие сутки, 25 октября, медики подтвердили 5 тыс. 426 новых инфицирований за сутки. От коронавируса умерли 73 человека. Общее количество погибших с начала пандемии составляет 6 тыс. 464 человека. Об этом 26 октября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Побороть коронавирус за последние сутки смогли 1 тыс. 29 пациентов. Вчера медики фиксировали 5 тыс. 162 подозрения на инфицирование.
Всего с начала пандемии заболели 348 тыс. 924 человека, а выздоровели уже 142 тыс. 537 человек. Сейчас болеют 199 тыс. 923 человек.
Больше всего случаев COVID-19 26 октября обнаружили в таких регионах:
- Харьковская область — 478 инфицированных;
- Одесская область — 348 больных;
- Житомирская область — 345 зараженных;
- Львовская область — 335 инфицированных.
- Черновицкая область — 323 больных;
- Киев — 308 зараженных.
Меньше всего случаев коронавирус за минувшие сутки выявили в Луганской, Черниговской и Кировоградской областях — 64, 71 и 86 зараженных соответственно.
Напомним, 26 октября в Украине заработали новые карантинные зоны. В Красную карантинную зону попали 10 областных центров — Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.