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https://racurs.ua/n145594-na-kievschine-mujchina-predlagal-izbiratelyam-po-200-grn-za-golos.html

Ракурс

В Василькове Киевской области полиция сообщила о подозрении мужчине, который пытался подкупить избирателей на местных выборах 25 октября.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 35-летний мужчина обещал избирателям по 200 грн за их голос на местных выборах. Он привозил местных жителей на избирательный участок на автомобиле Chevrolet и обещал им деньги за то, что они проголосуют за одну из кандидаток в депутаты. Для того чтобы получить деньги, избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст.160 УК (подкуп избирателя). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Ранее сегодня «Ракурс» сообщал, что в Винницкой области в ночь с 25 на 26 октября двое злоумышленников совершили нападение на членов участковой избирательной комиссии, которые выходили из помещения участка с избирательной документацией.