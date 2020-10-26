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https://racurs.ua/ua/n145594-na-kyyivschyni-cholovik-proponuvav-vyborcyam-po-200-grn-za-golos.html

Ракурс

У Василькові Київської області поліція повідомила про підозру чоловікові, який намагався підкупити виборців на місцевих виборах 25 жовтня.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, 35-річний чоловік обіцяв виборцям по 200 грн за їхній голос на місцевих виборах. Він привозив місцевих жителів на виборчу дільницю на автомобілі Chevrolet і обіцяв їм гроші за те, що вони проголосують за одну з кандидаток у депутати. Для того щоб отримати гроші, виборці мали сфотографувати свій бюлетень.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст.160 ККУ (підкуп виборця). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Раніше сьогодні «Ракурс» повідомляв, що у Вінницькій області в ніч з 25 на 26 жовтня двоє зловмисників скоїли напад на членів дільничної виборчої комісії, які виходили з приміщення дільниці з виборчою документацією.