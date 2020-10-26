Екс-міністра аграрної політики побили битками на городі, фото — Lb

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Ракурс

Ігоря Швайку, колишнього міністра аграрної політики, вранці у понеділок, 26 жовтня, побили двоє невідомих з битками. Інцидент стався на Харківщині, коли Швайка порався в себе на городі.

Швайка написав у Facebook, що на нього напали двоє з битками і розбили голову.

«Гарний» початок робочого тижня. Копаєш ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, … далі за текстом. Голову зашили, поїхали в четверту лікарню. Дякую лікарям швидкої та черговим Люботинської лікарні за вашу службу і роботу! — написав екс-міністр.

Швайка був міністром аграрної політики під час правління постреволюційного першого уряду Арсенія Яценюка. До цього призначення він був нардепом від «Свободи», досвіду роботи в АПК не мав. У квітні 2014 року аграрники висловили міністру недовіру.

У 2015 році Швайку запідозрили в отриманні хабара — мотоцикла Harley-Davidson.

У квітні 2016 року Швайці та його однопартійцям Юрію Сиротюку та Едуарду Леонову вручили повідомлення про підозру в організації масових заворушень 4 вересня 2015 року у зв’язку з подіями біля Верховної Ради 31 серпня. Тоді під будівлею парламенту почалися сутички мітингувальників, які виступають проти голосування за цей законопроєкт, з правоохоронцями. В результаті зіткнень і кинутої в правоохоронців гранати загинули четверо нацгвардійців, постраждали понад 130 правоохоронців.