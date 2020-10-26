Экс-министра аграрной политики избили битами на огороде, фото — Lb.ua

https://racurs.ua/n145593-eks-ministra-agrarnoy-politiki-izbili-bitami-na-ogorode-foto.html

Ракурс

Игоря Швайку, бывшего министра аграрной политики, утром в понедельник, 26 октября, избили двое неизвестных с битами. Инцидент произошел на Харьковщине, когда Швайка работал у себя на огороде.

Швайка написал в Facebook, что на него напали двое с битами и разбили голову.

«Хорошее» начало рабочей недели. Копаешь участок за забором, травку планируешь посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами… далее по тексту. Голову зашили, поехали в четвертую больницу. Спасибо врачам скорой и дежурным Люботинской больницы за вашу службу и работу! — написал экс-министр.

Швайка был министром аграрной политики в период правления постреволюционного первого правительства Арсения Яценюка. До этого назначения он был нардепом от «Свободы», опыта работы в АПК у него не было. В апреля 2014 года аграрии выразили министру недоверие.

В 2015 году Швайку заподозрили в получении взятки — мотоцикла Harley-Davidson.

В апреле 2016 года Швайке и его однопартийцам Юрию Сиротюку и Эдуарду Леонову вручили уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков 4 сентября 2015 годаа в связи с событиями возле Верховной Рады 31 августа. Тогда под зданием парламента начались столкновения митингующих, выступающих против голосования за этот законопроект, с правоохранителями. В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты погибли четверо нацгвардейцев, пострадали более 130 правоохранителей.