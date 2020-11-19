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На 20 ноября приходится Всемирный день ребенка
20 ноября отмечают Всемирный день ребенкаhttps://racurs.ua/n146750-20-noyabrya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-rebenka.htmlРакурс
20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день ребенка, введенный Генассамблеей ООН в середине 50-х годов XX века. Это день мирового братства и взаимопонимания детей, день поддержки деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.
Также 20 ноября отмечается годовщина принятия Генассамблеей ООН двух основополагающих документов в сфере защиты прав детей — Декларации прав ребенка (принята 20 ноября 1959 года) и Конвенции о правах ребенка (принята 20 ноября 1989 года).
Православная церковь 20 ноября чтит святого Федота — мученика, который в начале IV в. н. е., в годы правления римского императора Диоклетиана, стал жертвой преследований христиан.
Народные приметы:
- если в этот день наблюдается гололед — такая погода продержится достаточно долго;
- обильные снегопады в этот день предсказывают сильное наводнение весной;
- если снег в этот день ложится на влажную землю — рожь хорошо уродится;
- если галки в этот день кричат неспокойно — на следующий день выпадет снег.
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