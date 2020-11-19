На 20 ноября приходится Всемирный день ребенка

https://racurs.ua/n146750-20-noyabrya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-rebenka.html

Ракурс

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день ребенка, введенный Генассамблеей ООН в середине 50-х годов XX века. Это день мирового братства и взаимопонимания детей, день поддержки деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

Также 20 ноября отмечается годовщина принятия Генассамблеей ООН двух основополагающих документов в сфере защиты прав детей — Декларации прав ребенка (принята 20 ноября 1959 года) и Конвенции о правах ребенка (принята 20 ноября 1989 года).

Православная церковь 20 ноября чтит святого Федота — мученика, который в начале IV в. н. е., в годы правления римского императора Диоклетиана, стал жертвой преследований христиан.

Народные приметы: