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Ракурс
На 20 ноября приходится Всемирный день ребенка

20 ноября отмечают Всемирный день ребенка

19 ноя 2020, 22:02
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20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день ребенка, введенный Генассамблеей ООН в середине 50-х годов XX века. Это день мирового братства и взаимопонимания детей, день поддержки деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

Также 20 ноября отмечается годовщина принятия Генассамблеей ООН двух основополагающих документов в сфере защиты прав детей — Декларации прав ребенка (принята 20 ноября 1959 года) и Конвенции о правах ребенка (принята 20 ноября 1989 года).


Православная церковь 20 ноября чтит святого Федота — мученика, который в начале IV в. н. е., в годы правления римского императора Диоклетиана, стал жертвой преследований христиан.

Народные приметы:

  • если в этот день наблюдается гололед — такая погода продержится достаточно долго;
  • обильные снегопады в этот день предсказывают сильное наводнение весной;
  • если снег в этот день ложится на влажную землю — рожь хорошо уродится;
  • если галки в этот день кричат ​​неспокойно — на следующий день выпадет снег.

Источник: Ракурс


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