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Ракурс
На 20 листопада припадає Всесвітній день дитини

20 листопада відзначають Всесвітній день дитини

19 лис 2020, 22:02
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20 листопада щороку відзначають Всесвітній день дитини, запроваджений Генасамблеєю ООН у середині 50-х років XX століття. Це день світового братерства і взаєморозуміння дітей, день підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.

Також 20 листопада відзначається річниця прийняття Генасамблеєю ООН двох основоположних документів у сфері захисту прав дітей — Декларації прав дитини (прийнята 20 листопада 1959 року) та Конвенції про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року).


Православна церква 20 листопада вшановує святого Федота — мученика, котрий на початку IV ст. н. е., у роки правління римського імператора Діоклетіана, став жертвою переслідувань християн.

Народні прикмети:

  • якщо цього дня спостерігається ожеледь — така погода протримається достатньо довго;
  • рясні снігопади цього дня віщують сильну повінь навесні;
  • якщо сніг цього дня лягає на вологу землю — жито добре вродить;
  • якщо галки цього дня кричать неспокійно — наступного дня випаде сніг.

Джерело: Ракурс


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