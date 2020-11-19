На 20 листопада припадає Всесвітній день дитини

https://racurs.ua/ua/n146750-20-lystopada-vidznachaut-vsesvitniy-den-dytyny.html

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20 листопада щороку відзначають Всесвітній день дитини, запроваджений Генасамблеєю ООН у середині 50-х років XX століття. Це день світового братерства і взаєморозуміння дітей, день підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.

Також 20 листопада відзначається річниця прийняття Генасамблеєю ООН двох основоположних документів у сфері захисту прав дітей — Декларації прав дитини (прийнята 20 листопада 1959 року) та Конвенції про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року).

Православна церква 20 листопада вшановує святого Федота — мученика, котрий на початку IV ст. н. е., у роки правління римського імператора Діоклетіана, став жертвою переслідувань християн.

Народні прикмети: