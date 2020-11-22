23 ноября церковь чтит память ряда апостолов от 70, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n146840-23-noyabrya-otmechaut-den-erasta-i-rodiona.html

Ракурс

23 ноября православная церковь чтит память апостолов от 70 — Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия, а также мученика Ореста врача и священномученика Милия, епископа Персидского.

Считается, что Эраст был учеником апостола Павла и путешествовал с ним, проповедуя христианство. Впоследствии Эраст остался в церкви в Иерусалиме, и, по некоторым сведениям, стал епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.

Родион был не только учеником, но и родственником апостола Павла. Он был епископом в греческом городе Патры и принял мученическую смерть вместе с апостолами Павлом и Петром во время преследований христиан в Римской империи в годы правления императора Нерона.

Также церковь в этот день вспоминает колесование святого Георгия Победоносца, который в начале IV в. н. е., во время правления римского императора Диоклетиана стал жертвой преследований христиан.

В народе считалось, что «после Эраста» наступают настоящие морозы. Также за погодой в этот день пытались предсказать погоду на ближайшие месяцы.

Народные приметы: