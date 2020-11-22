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Ракурс
23 ноября церковь чтит память ряда апостолов от 70, фото: «Википедия»

23 ноября отмечают день Эраста и Родиона

22 ноя 2020, 21:59
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23 ноября православная церковь чтит память апостолов от 70 — Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия, а также мученика Ореста врача и священномученика Милия, епископа Персидского.

Считается, что Эраст был учеником апостола Павла и путешествовал с ним, проповедуя христианство. Впоследствии Эраст остался в церкви в Иерусалиме, и, по некоторым сведениям, стал епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.

Родион был не только учеником, но и родственником апостола Павла. Он был епископом в греческом городе Патры и принял мученическую смерть вместе с апостолами Павлом и Петром во время преследований христиан в Римской империи в годы правления императора Нерона.

Также церковь в этот день вспоминает колесование святого Георгия Победоносца, который в начале IV в. н. е., во время правления римского императора Диоклетиана стал жертвой преследований христиан.


В народе считалось, что «после Эраста» наступают настоящие морозы. Также за погодой в этот день пытались предсказать погоду на ближайшие месяцы.

Народные приметы:

  • если в этот день выпало много снега — зима будет теплой;
  • если по земле стелется туман — к оттепели;
  • иней в этот день — к морозу;
  • ветер в этот день — к метели и похолоданию;
  • иней вечером — к обильному снегопаду;
  • если воробьи громко чирикают — следует ожидать оттепели;
  • если в воробьиных гнездах много пуха — скоро похолодает;
  • если воробьи в этот день прячутся в траве — стоит ожидать снежной бури.

Источник: Ракурс


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