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Ракурс
23 листопада церква вшановує пам'ять низки апостолів від 70, фото: «Вікіпедія»

23 листопада відзначають день апостолів Ераста та Родіона

22 лис 2020, 21:59
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23 листопада православна церква вшановує пам’ять апостолів від 70 — Єраста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія, а також мученика Ореста лікаря та священномученика Мілія, єпископа Перського.

Вважається, що Ераст був учнем апостола Павла і подорожував з ним, проповідуючи християнство. Згодом Ераст залишився в церкві у Єрусалими, і, за деякими відомостями, став єпископом в Палестині і дожив до глибокої старості.

Родіон був не лише учнем, а й родичем апостола Павла. Він був єпископом у грецькому місті Патри й прийняв мученицьку смерть разом із апостолами Павлом та Петром під час переслідувань християн в Римській імперії в роки правління імператора Нерона.

Також церква цього дня згадує колесування святого Георгія Побідоносця, котрий на початку IV ст. н. е., за правління римського імператора Діоклетіана став жертвою переслідувань християн.


У народі вважалося, що «після Ераста» настають справжні морози. Також за погодою цього дня намагалися передбачити погоду на найближчі місяці.

Народні прикмети:

  • якщо цього дня випало багато снігу — зима буде теплою;
  • якщо по землі стелиться туман — до відлиги;
  • іній цього дня — до морозу;
  • вітер цього дня — до хуртовини та похолодання;
  • іній ввечері — до рясного снігопаду;
  • якщо горобці голосно цвірінькають — слід очікувати відлиги;
  • якщо в горобиних гніздах багато пуху — скоро похолодає;
  • якщо горобці цього дня ховаються в траві — варто очікувати сніжної бурі.

Джерело: Ракурс


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