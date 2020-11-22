23 листопада церква вшановує пам'ять низки апостолів від 70, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n146840-23-lystopada-vidznachaut-den-apostoliv-erasta-ta-rodiona.html

Ракурс

23 листопада православна церква вшановує пам’ять апостолів від 70 — Єраста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія, а також мученика Ореста лікаря та священномученика Мілія, єпископа Перського.

Вважається, що Ераст був учнем апостола Павла і подорожував з ним, проповідуючи християнство. Згодом Ераст залишився в церкві у Єрусалими, і, за деякими відомостями, став єпископом в Палестині і дожив до глибокої старості.

Родіон був не лише учнем, а й родичем апостола Павла. Він був єпископом у грецькому місті Патри й прийняв мученицьку смерть разом із апостолами Павлом та Петром під час переслідувань християн в Римській імперії в роки правління імператора Нерона.

Також церква цього дня згадує колесування святого Георгія Побідоносця, котрий на початку IV ст. н. е., за правління римського імператора Діоклетіана став жертвою переслідувань християн.

У народі вважалося, що «після Ераста» настають справжні морози. Також за погодою цього дня намагалися передбачити погоду на найближчі місяці.

Народні прикмети: