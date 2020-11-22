23 листопада відзначають день апостолів Ераста та Родіонаhttps://racurs.ua/ua/n146840-23-lystopada-vidznachaut-den-apostoliv-erasta-ta-rodiona.htmlРакурс
23 листопада православна церква вшановує пам’ять апостолів від 70 — Єраста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія, а також мученика Ореста лікаря та священномученика Мілія, єпископа Перського.
Вважається, що Ераст був учнем апостола Павла і подорожував з ним, проповідуючи християнство. Згодом Ераст залишився в церкві у Єрусалими, і, за деякими відомостями, став єпископом в Палестині і дожив до глибокої старості.
Родіон був не лише учнем, а й родичем апостола Павла. Він був єпископом у грецькому місті Патри й прийняв мученицьку смерть разом із апостолами Павлом та Петром під час переслідувань християн в Римській імперії в роки правління імператора Нерона.
Також церква цього дня згадує колесування святого Георгія Побідоносця, котрий на початку IV ст. н. е., за правління римського імператора Діоклетіана став жертвою переслідувань християн.
У народі вважалося, що «після Ераста» настають справжні морози. Також за погодою цього дня намагалися передбачити погоду на найближчі місяці.
Народні прикмети:
- якщо цього дня випало багато снігу — зима буде теплою;
- якщо по землі стелиться туман — до відлиги;
- іній цього дня — до морозу;
- вітер цього дня — до хуртовини та похолодання;
- іній ввечері — до рясного снігопаду;
- якщо горобці голосно цвірінькають — слід очікувати відлиги;
- якщо в горобиних гніздах багато пуху — скоро похолодає;
- якщо горобці цього дня ховаються в траві — варто очікувати сніжної бурі.