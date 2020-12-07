ID-паспорта иммунизации получат COVID-вакцинированные в Британии

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Массовая вакцинация от коронавируса препаратом от COVID-19 компании Pfizer стартует 8 декабря в Великобритании. Миллионы британцев в ближайшие месяцы получат ID-паспорта иммунизации, которые будут подтверждать прохождение вакцинации.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кливерли не стал отрицать, что эти ID-карты будут служить своеобразным паспортом, который необходим для «разблокирования жизни людей и экономики». В то же время он выразил надежду, что ID-паспорта иммунизации не станут своеобразным «билетом» для посещения пабов, ресторанов или спортивных соревнований, пишет Daily Mail.

До конца декабря в Британии планируют использовать до четырех миллионов доз вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech. Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в минувшие выходные. Схема массовой вакцинации в первую очередь затронет людей пожилого возраста (80+ лет), работников домов по уходу за пожилыми людьми и работников системы здравоохранения NHS.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце декабря 2019 года. У жителей города Ухань в центральном Китае обнаружили первые случаи пневмонии неизвестного происхождения. 31 декабря 2019 года власти Китая информировала ВОЗ о вспышке респираторной инфекции. 30 января ВОЗ признала это событие пандемией. 11 февраля заболевание получило название коронавирусной пневмонии — COVID-2019.