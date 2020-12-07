ID-паспорти імунізації отримають COVID-вакциновані у Британії

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Масова вакцинація від коронавірусу препаратом від COVID-19 компанії Pfizer стартує 8 грудня у Великій Британії. Мільйони британців у найближчі місяці отримають ID-паспорти імунізації, які підтверджуватимуть проходження вакцинації.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Кліверлі не став заперечувати, що ці ID-картки слугуватимуть своєрідним паспортом, який необхідний для «розблокування життя людей та економіки». Водночас він висловив сподівання, що ID-паспорти імунізації не вимагатимуть як «квиток» для відвідування пабів, ресторанів або спортивних змагань, пише Daily Mail.

До кінця грудня у Британії планують використати до чотирьох мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Pfizer і BioNTech. Перша партія вакцини від COVID-19 надійшла минулими вихідними. Схема масової вакцинації у першу чергу стосується людей літнього віку (80+ років), працівників будинків по догляду за літніми людьми та працівників системи охорони здоров’я NHS.

Нагадаємо, спалах коронавірусної інфекції COVID-19 почався наприкінці грудня 2019 року. У мешканців міста Ухань в центральному Китаї виявили перші випадки пневмонії невідомого походження. 31 грудня 2019 року влада Китаю інформувала ВООЗ про спалах респіраторної інфекції. 30 січня ВООЗ визнала цю подію пандемією. 11 лютого захворювання отримало назву коронавірусної пневмонії — COVID-2019.