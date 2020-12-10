Виды плетений золотых цепочек: какое лучше выбрать

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Ракурс

Выбирая золотые цепочки, главное — определиться с типом плетения. И это часто самое сложное, поскольку оно представлено большим количеством вариантов. Важно обратить внимание не только на внешний вид, но и на особенности, которые могут доставить дискомфорт. Предлагаем подборку наиболее востребованных, эстетичных и комфортных в носке плетений. С каждым из них вы можете познакомиться в каталоге на Gold.ua, где представлены и характеристики, и цены. В интернет-магазине большой выбор цепочек самых разных моделей, которые можно заказать с доставкой по Украине.

Плетения «Бисмарк» и «Питон»

Золотая цепь с плетением «Бисмарк» является наиболее распространенной и популярной. Чаще ее носят мужчины, но более тонкие цепочки подходят и для женщин. Главная особенность заключается в том, что звенья из одного или нескольких слоев колечек связываются в разных направлениях, что делает их соединение особенно крепким. У него есть еще одно название — «Кардинал» или «Кайзер».

В качестве разновидности можно назвать плетение «Питон». Такая цепочка из золота очень объемная, поскольку имеет звенья большой толщины. Изделие тяжелее других, и к нему трудно подобрать подвеску. Но, несмотря на это, оно выглядит очень женственно, поэтому «Питон» выбирают именно женщины.

Якорное и его разновидности

Плетение якорного типа — одно из самых простых и одновременно надежных. Овальные звенья располагаются перпендикулярно друг другу. Внешне конструкция напоминает корабельную цепь. Ввиду объемности такую цепочку рекомендуют носить на выпуск. Спрятать ювелирное украшение под одежду будет сложно.

К подвидам якорного относятся несколько плетений:

двойное якорное (две соединенные якорные цепочки);

морской якорь (с укрепляющей перемычкой в звене);

ролло (с круглыми элементами);

кордовое (соединение нескольких звеньев сразу);

венецианское (тонкие квадратные или прямоугольные звенья);

«Гарибальди», или двойной ролло

Панцирное плетение и его виды: «Фигаро», «Лав», «Нонна», «Сингапур»

Панцирным крепление называют потому, что оно напоминает защитный панцирь средневековых рыцарских доспехов. В традиционной модели звено представляет собой круг, немного обрезанный с двух противоположных сторон. Все звенья соединяются между собой в одной плоскости.

К разновидностям панцирного плетения относятся: