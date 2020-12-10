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Виды плетений золотых цепочек: какое лучше выбрать
Виды плетений золотых цепочек: какое лучше выбратьhttps://racurs.ua/n147561-vidy-pleteniy-zolotyh-cepochek-kakoe-luchshe-vybrat.htmlРакурс
Выбирая золотые цепочки, главное — определиться с типом плетения. И это часто самое сложное, поскольку оно представлено большим количеством вариантов. Важно обратить внимание не только на внешний вид, но и на особенности, которые могут доставить дискомфорт. Предлагаем подборку наиболее востребованных, эстетичных и комфортных в носке плетений. С каждым из них вы можете познакомиться в каталоге на Gold.ua, где представлены и характеристики, и цены. В интернет-магазине большой выбор цепочек самых разных моделей, которые можно заказать с доставкой по Украине.
Плетения «Бисмарк» и «Питон»
Золотая цепь с плетением «Бисмарк» является наиболее распространенной и популярной. Чаще ее носят мужчины, но более тонкие цепочки подходят и для женщин. Главная особенность заключается в том, что звенья из одного или нескольких слоев колечек связываются в разных направлениях, что делает их соединение особенно крепким. У него есть еще одно название — «Кардинал» или «Кайзер».
В качестве разновидности можно назвать плетение «Питон». Такая цепочка из золота очень объемная, поскольку имеет звенья большой толщины. Изделие тяжелее других, и к нему трудно подобрать подвеску. Но, несмотря на это, оно выглядит очень женственно, поэтому «Питон» выбирают именно женщины.
Якорное и его разновидности
Плетение якорного типа — одно из самых простых и одновременно надежных. Овальные звенья располагаются перпендикулярно друг другу. Внешне конструкция напоминает корабельную цепь. Ввиду объемности такую цепочку рекомендуют носить на выпуск. Спрятать ювелирное украшение под одежду будет сложно.
К подвидам якорного относятся несколько плетений:
двойное якорное (две соединенные якорные цепочки);
морской якорь (с укрепляющей перемычкой в звене);
ролло (с круглыми элементами);
кордовое (соединение нескольких звеньев сразу);
венецианское (тонкие квадратные или прямоугольные звенья);
«Гарибальди», или двойной ролло
Панцирное плетение и его виды: «Фигаро», «Лав», «Нонна», «Сингапур»
Панцирным крепление называют потому, что оно напоминает защитный панцирь средневековых рыцарских доспехов. В традиционной модели звено представляет собой круг, немного обрезанный с двух противоположных сторон. Все звенья соединяются между собой в одной плоскости.
К разновидностям панцирного плетения относятся:
«Фигаро». Отличается тем, что имеет звенья разной формы. В цепочке чередуются три коротких и один длинный овальный элемент. Изобретателем считается бренд Cartier, из-за чего плетение еще называют «Картье».
«Лав». В названии уже отражена форма звеньев, представленных в виде сердца. Цепочка получается крепкой, но гибкой.
«Нонна». Еще называется бабушкиным плетением. Каждое звено представлено двумя колечками разных размеров, маленькое вложено внутрь большого.
«Сингапур». Главное отличие — звенья располагаются под углом друг к другу, из-за чего цепь будто закручивается.
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