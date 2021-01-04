Майк Помпео, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n148620-gossekretar-ssha-rasskazal-o-podarke-ot-ukrainskogo-voennogo-foto.html

Ракурс

Майк Помпео, госсекретарь США, поделился фотоснимком с раненым украинским бойцом, с которым он встретился во время посещения военного госпиталя в Киеве.

Соответствующая фотография опубликована на странице Помпео в Твиттере.

По словам госсекретаря США, этот военный вручил ему свою военную нашивку.

Когда я посетил киевский военный госпиталь, чтобы встретиться с храбрыми украинским бойцами за свободу, один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне, — рассказал Помпео.

Украинская миссия в НАТО на своей странице в Твиттере отметила, что тронута твитом Помпео и высоко ценит поддержку со стороны США.

Напомним, Помпео в начале февраля 2020 года, находясь с визитом в Украине, посетил Киевский военный клинический госпиталь, где пожелал украинским воинам скорейшего выздоровления.