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Ракурс
Майк Помпео, фото: Gage Skidmore

Госсекретарь США рассказал о подарке от украинского военного (ФОТО)

4 янв 2021, 19:45
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Майк Помпео, госсекретарь США, поделился фотоснимком с раненым украинским бойцом, с которым он встретился во время посещения военного госпиталя в Киеве.

Соответствующая фотография опубликована на странице Помпео в Твиттере.

По словам госсекретаря США, этот военный вручил ему свою военную нашивку.

Когда я посетил киевский военный госпиталь, чтобы встретиться с храбрыми украинским бойцами за свободу, один из них сорвал нашивку со своей формы и отдал ее мне, — рассказал Помпео.

Фото: Майк Помпео

Украинская миссия в НАТО на своей странице в Твиттере отметила, что тронута твитом Помпео и высоко ценит поддержку со стороны США.


Напомним, Помпео в начале февраля 2020 года, находясь с визитом в Украине, посетил Киевский военный клинический госпиталь, где пожелал украинским воинам скорейшего выздоровления.

Источник: Ракурс


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